Meloni? Non tifo più l' Italrugby | la figuraccia del rosicone Bottura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Lucarosica tantissimo perché l'ha vinto e festeggiato con Giorgiache ha seguito tutta la partita dalla tribuna dello stadio Olimpico. Con un post livorosissimo pubblicato in un post sul suo profilo Twitter il giornalista commenta: "Peccato, avevo sempre tifato la Nazionale di rugby con passione. Ora che ha fatto lo spot per la, rimpiango la collezione di cucchiai di legno". Quella di ieri 9 marzo è stata una vittoria storica per gli azzurri del rugby nel Sei Nazioni 2024. La squadra di mister Quesada ha battuto la Scozia nella quarta giornata del torneo con il punteggio di 31-29 al termine di una rimonta dal sapore epico. In tribuna appunto c'era anche la presidente del Consiglio. La quale, al termine di una partita incredibile si è lasciata andare in una scatenata ...