Melbourne City-Western Sydney martedì 12 marzo 2024 ore 09 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 10 marzo 2024) Recupero del dodicesimo turno di A-League australiana e ildi Vidmar cerca punti per rientrare nella griglia playoff affrontando in casa il. La vittoria nell’ultimo turno contro la capolista Wellington Phoenix ha interrotto una striscia di 5 gare senza successi, con appena 2 punti fatti, e che ha trascinato la squadra fino al nono posto in classifica.Non se InfoBetting: Scommesse Sportive e