Mbappé in panchina contro il Reims per 73 minuti Luis Enrique | «Gli auguro il meglio del meglio»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2024)ha deciso di mandare inKylianper la sfida tra Psg ee di farlo entrare al 73esimo, quando il match era sul 2-2 (terminato poi con questo risultato). Footmercato scrive a proposito: “ha assicurato: il Paris Saint-Germain dovrà imparare a vivere senza Kylian. Il suo ingresso tardivo nel match non ha cambiato nulla nello scenario di questo in, ma insieme a Ousmane Dembélé ha dato nuova linfa al reparto offensivo parigino. Eroe dei suoi con una doppiettala Real Sociedad, capocannoniere del campionato francese (21 reti) e, in generale, il miglior marcatore della storia del club,resta un elemento essenziale per la squadra. ...