Matteo Berrettini volta pagina dopo la rottura con Melissa Satta | paparazzato con la ex di un famosissimo cantante

(Di domenica 10 marzo 2024)laconsembrerebbe aver ritrovato l’amore. Il tennista romano è stato legato all’ex velina di Striscia la notizia per circa un anno, precisamente da gennaio del 2023. La loro relazione ha fatto parecchio discutere, specialmente perché è il suo inizio è coinciso con il periodo più buio nella carriera dello sportivo. Il finalista di Wimbledon 2021 ha vissuto un 2023 piuttosto tormentato, culminato tragicamente nel mese di agosto quando, nel secondo turno dello Us Open, si infortunò alla caviglia. Da quel momentonon ha più partecipato ad alcuna competizione e la sua posizione nella classifica mondiale ne ha risentito. Ad oggi, il 27enne è sceso al 154esimo posto del ranking ma ha annunciato che tornerà in campo il ...

