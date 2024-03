Matteo Berrettini avrebbe un nuovo amore dopo Melissa Satta | visto con Federica Lelli | ex di Ultimo

(Di domenica 10 marzo 2024)è stato avvistato conla fine dell'con. Stando alle immagini diffuse da RTL 102.5, il tennista si trovava con la ragazza, ex fidanzata del cantante. Che sia l'inizio di una nuova storia per il tennista?

Le sorelle Ferragni bannano Fedez, Chiara Nasti e la Porsche, Melissa Satta e il dopo Berrettini: La settimana dei gossip vede protagonisti l'immancabile Fedez (e le sorelle Ferragni), Elisa De Panicis, Chiara Nasti e Melissa Satta ...ilgiornale

Berrettini già con una nuova fiamma: è l’ex di un noto cantante!: Matteo Berrettini si è da poco lasciato con Melissa Satta ed è già stato avvistato in compagnia di un'altra ragazza: si tratta dell'ex del cantante Ultimo.gossipetv

Ufficiale, Berrettini sta per tornare in campo: ecco quando e dove: Il tennista romano spera di essersi lasciato i problemi fisici e mentali alle spalle: è pronto per ripartire da Phoenix ...corrieredellosport