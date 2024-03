Masters 1000 Indian Wells 2024 | Musetti torna alla vittoria | battuto Shapovalov Out Fognini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Dopo quattro sconfitte consecutive, Lorenzofinalmente a vincere e lo fa al debutto neldi, torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. L’azzurro, accreditato della 26^ testa di serie e dunque direttamente al secondo turno in virtù di un bye, ha superato con il punteggio di 6-4 2-6 7-5 Denisin un’entusiasmante (sulla carta) sfida tra rovesci a una mano. A dir la verità il confronto non ha offerto grande spettacolo, complice lo stato di forma dei due giocatori, anzi è stato caratterizzato da tanti errori gratuiti. Dopo 2h23?, ad avere la meglio è stato però, capace di recuperare un break di svantaggio nel parziale decisivo e trionfare contro pronostico. Al ...