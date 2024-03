Masters 1000 Indian Wells 2024 | Djokovic perde un set all’esordio | facile Medvedev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) E’ stato bagnato da una vittoria il tanto atteso ritorno in California di Novak, che ha debuttato felicemente neldi. Il numero uno al mondo ha rispettato il pronostico della vigilia, piegando l’australiano Aleksandar Vukic, ma ha lasciato per strada un set. 6-2 5-7 6-3 il punteggio finale, maturato dopo 2h12?. Un normale incidente di percorso per il serbo, che non ha corso alcun rischio, anzi ha dominato primo e terzo parziale, alzando il livello nei momenti cruciali e servendo particolarmente bene. Nole prosegue dunque il suo cammino ae raggiunge il terzo turno, dove sfiderà l’azzurro Luca Nardi, ripescato in tabellone come lucky loser e bravo a superare il cinese Zhang. PROGRAMMA E COPERTURA ...