Massimo Ceccherini sugli Oscar 2024 | “Vinceranno gli ebrei | ma Io Capitano è il film più bello”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 10 marzo 2024)non è certamente conosciuto per la sua diplomazia e in vista della notte deglinon si trattiene. Al programma A ruota libera, su Rai1 ha detto testualmente: “Ioè ilpiù, magli, quelli vincono sempre. E se conduce Matano, preferisco guardare Canale 5”.è co-sceneggiatore di Io, ildi Matteo Garrone candidato agli, nella categoria del migliorinternazionale, ma non è voluto andare a Los Angeles – per non lasciare il suo cane a casa, dice – e non seguirà neanche la cerimonia dei premi, in onda su Rai1 a partire dalle 23.30. A ...