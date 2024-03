Oscar, scoppia il caso Ceccherini. Comunità ebraiche: "Inaccettabili affermazioni antisemite": "Sappiate che il film di Garrone è il più bello della cinquina, solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei. Quelli vincono sempre". È bufera sulle parole di Massimo Ceccherini , riferite ai film Io capitano e La zona di interesse , entrambi candidati agli Oscar nella categoria miglior film internazionale . Ceccherini, che è tra gli sceneggiatori del film ...

Ucei, da Ceccherini inaccettabili affermazioni antisemite: ... presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano - che Massimo Cecch..

Massimo Ceccherini, bufera da Oscar: "Io Capitano non vince, vincono gli ebrei": Massimo Ceccherini, bufera da Oscar: "Io Capitano non vince, vincono gli ebrei": Quelli vincono sempre... Un po' di gelo è sceso...". E' bufera per le parole che Massimo Ceccherini, che ha collaborato alla sceneggiatura di Io Capitano - il film di Matteo Garrone candidato ...

Massimo Ceccherini: “Agli Oscar vinceranno gli ebrei non Garrone”. La comunità ebraica: “Parole gravi”: Massimo Ceccherini: “Agli Oscar vinceranno gli ebrei non Garrone”. La comunità ebraica: “Parole gravi”: "Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso" afferma Massimo Ceccherini che figura tra gli sceneggiatori della pellicola, e poi aggiunge: "Sappiate che il film della c ...

Exit Poll, in Portogallo vincono le destre: Exit Poll, in Portogallo vincono le destre: In Portogallo il partito di centrodestra ha vinto le elezioni. Exploit degli estremisti di 'Chega' che raddoppiano i consensi, mentre sono in forte calo i socialisti. Sono questi i primi dati delle ...