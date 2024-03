Masi | scontro salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) La Sant’Agostino del pallone in festa oggi (ore 14.30) per le trecento presenze di capitan Iazzetta, al rientro nella partita casalinga con il quotato Gambettola. Il direttore sportivo ramarro Marco Secchieroli teme molto la formazione romagnola: "E’ la squadra più in forma del campionato assieme alTorello Voghiera. Non esagero perché tra poco dovremo affrontare i tricolori, la squadra di Ricci ha pagato le tante assenze, soprattutto di Cazzadore, un attaccante di razza, ma è una buona squadra. Per quanto riguarda il Gambettola i numeri parlano: buon organico, panchina profonda e completa, con individualità di rilievo come Longobardi e Gadda, figlio dell’ex allenatore di Giacomense e Spal. Ha perso la finale di coppa di categoria a Granarolo per episodi sfortunati, come del resto noi nel turno di mercoledì a Russi, un arbitraggio che ci ha penalizzato". ...