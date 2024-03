Marzio Bartolini | drammaturgo poeta e parroco di Arcidosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Poco si dice e poco si sa della Maremma dal punto di vista storico-letterario. Eppure, a scavar bene si scoprono nomi sepolti sotto la terra e l’oblio, come quello di. Nato adnel 1564, dove morirà ottant’anni dopo, è un sacerdote, ferrato nelle scienze teologiche e filosofiche, oltre chedell’arcipretura didal 1597 al 1636, periodo nel quale fa costruire la canonica. Mapuò essere inquadrato tra i cosiddetti poeti contadini, come il coetaneo Giovanni Domenico Peri. Si dedica soprattutto ai drammi sacri in versi, come La Mostiola. Indirizzata al vescovo di Chiusi Ippolito Campioni, l’opera tratta del martirio della principessa Mostiola. C’è poi La Bersabea, altro dramma in rima, ispirato al racconto biblico del re Davide che, ...