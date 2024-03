Marsilio vuole violare il silenzio Fango di Travaglio | il delirio della grillina

(Di domenica 10 marzo 2024) Nella polemica scoppiata dopo le pesanti accuse di Marcosu, interviene anche laGabriella Di Girolamo. "alimenta la polemica politica perilelettorale. Del resto è in buona compagnia, visto che la regola delè stata violata anche dal vicepresidenteCamera Fabio Rampelli con un lungo post di endorsement pubblicato ieri sera su Facebook, così come da Tajani con un tweet di stamattina, da Salvini con un video post su Instagram e dalla stessa Meloni che ieri ha festeggiato pubblicamente la vittorianazionale azzurra di rugby", dice la senatrice abruzzese del Movimento 5 stelle. "A dimostrazione di quanto poco il rispetto delle regole sia nel dna delle destre", ...

L'Aquila, studentessa contesta Marsilio: 'Quando paga le borse di studio Non arriviamo a fine mese': 'Le paghiamo tutte', la risposta di Marsilio. Ma Elisa ha continuato, alzando la voce per farsi ... Ci sono strutture convenzionate ma lontane da alcune sedi universitarie, con i mezzi ci vuole più di ...

Vigilia del voto in Abruzzo, nuovo test per il campo largo dopo la Sardegna: ... Marco Marsilio, alla ricerca di un bis. Questa volta non dovrà guardarsi dal fuoco amico: i l ... La posta in gioco per il campo largo Il centrosinistra al contrario vuole dimostrare che il vento è ...

Elezioni Abruzzo 2024, la DIRETTA live: affluenza alle urne al 15,87%: Elezioni Abruzzo 2024, la DIRETTA live: affluenza alle urne al 15,87%: Elezioni regionali Abruzzo 2024, la diretta live con tutte le ultime notizie: a sfidarsi sono Marco Marsilio e Luciano D'Amico, con gli exit poll che precederanno i risultati.

Elezioni Abruzzo 2024 in diretta, seggi aperti: alle 12 l’affluenza al 15,9%, news sul voto alle regionali: Elezioni Abruzzo 2024 in diretta, seggi aperti: alle 12 l’affluenza al 15,9%, news sul voto alle regionali: In diretta le elezioni in Abruzzo 2024: al voto 1,2 milioni di cittadini, seggi aperti oggi dalle 7:00 alle 23:00 per le regionali. Il primo dato dell’affluenza alle urne si avrà alle ore 12:00, poi a ...

"Travaglio mi ha calunniato". La denuncia di Marsilio nel giorno del voto: "Travaglio mi ha calunniato". La denuncia di Marsilio nel giorno del voto: Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, replica alle dichiarazioni rilasciate rilasciate sabato sera in tv da Marco Travaglio a pochissime ore dall'apertura delle urne: "Comizio condito da c ...