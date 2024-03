Marsilio e D' Amico al voto | tra selfie e strette di mano

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - È arrivato al seggio elettorale alle 12 in punto Luciano D', il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali abruzzesi. D', accompagnato dal suo staff, ha votato a Pescara alla sezione 27 allestita nella Scuola Illuminati in viale Regina Elena, molto affollata in quel momento. Per l'aspirante presidente, sorrisi,die foto. Subito dopo il, i componenti del seggio elettorale hanno chiesto a D', che si è prestato, di fare uninsieme. Il presidente della Regione, Marco, ricandidato dal centrodestra, poco prima delle 12 è arrivato al seggio elettorale per votare. Il governatore, accompagnato dalla moglie e dalla figlia, ha votato a Chieti - città' nella quale ha la residenza - ...

Elezioni in Abruzzo: seggi aperti fino alle 23. Marsilio denuncia: “Violato il silenzio elettorale, sono stato diffamato”: L’AQUILA – Seggi aperti dalle 7 di stamani, 10 marzo 2024, in Abruzzo, per le elezioni regionali. Marco Marsilio e Luciano D’Amico si contendono la presidenza della Regione. Per il primo, candidato ...firenzepost

Abruzzo election turnout at midday up 2% compared to 2019: The race is between the incumbent centre-right governor Marco Marsilio and Luciano d'Amico, a university professor in business economics who is running with a broad centre-left coalition that includes ...ansa

Abruzzo al voto, Marsilio contro D'Amico. A mezzogiorno l'affluenza al 15%, si vota fino alle 23: Alle regionali del 2019 i votanti furono il 53%, nel 2014 il 61,56%. La sfida è fra l'attuale governatore Marco Marsilio, sostenuto dall'intero centrodestra, e Luciano D'Amico, candidato del campo ...huffingtonpost