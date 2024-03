Marsilio contro Travaglio | denuncio Clamorosa violazione del silenzio elettorale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 10 marzo 2024) La macchina del fango in azione fino all’ultimo. A poche ore dall’apertura dei seggi per le elezioni regionali in Abruzzo un dibattito avvenuto durante la trasmissione Accordi & Disaccordi condotta da Luca Sommi si trasforma in un “comizio calunnioso” condotto da Marco, sostenuto “a ruota” dal giornalista Andrea Scanzi, che fa esplodere la rabbia di Marco, ricandidato per il centrodestraLuciano D’Amico, espressione del campo extralarge del centrosinistra. E il governatore dell’Abruzzo oggi alla prova delle urne denuncia una «e vergognosadelsul canale Nove», e annuncia azioni legali.e Scanzi: in tv “un comizio condito ...