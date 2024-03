Marocchi | «Inter | ti trovo un pelo nell’uovo! A Madrid non una passeggiata»

(Di domenica 10 marzo 2024) Dopo il successo contro il Bologna Giancarloanalizza il momento dell’, che già si prepara alla trasferta diin Champions League. ROTAZIONI – Molto difficile trovare un difetto nell’di Simone Inzaghi, eppure Giancarlovenuto nello studio di Sky Sport 24, ci prova. Il commento del giornalista anche in vista della sfida contro l’Atletico: «L’nel nostro campionato riesce a fare benissimo anche con le rotazioni, anche utilizzando tutti i giocatori. Forse quello un po’ meno utilizzato, che avrebbe potuto essere un po’ di più in campo è Davide Frattesi. Perché lui appena lo metti in campo si avvicina al livello dei titolari. Questo per cercare il. ...

