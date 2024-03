Marlia | L’emergenza è la mancanza di progetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) L’ultima ondata di problemi causati dal maltempo – in primis la chiusura di via Pietra a Padule, che per alcuni giorni ha tagliato fuori il paese di Massaciuccoli dal resto del territorio – ha spinto l’ex presidente del consiglio comunale Claudioa ’bacchettare’ l’amministrazione guidata dalla sindaca Simona Barsotti: "Ladi progettualità rappresenta una emergenza – commenta–; ad oltre due anni dall’insediamento della giunta Barsotti, si continua a registrare il niente assoluto: zero manutenzione ordinaria, assenza di visione sulle reali necessità del nostro Comune. In questi giorni il maltempo l’ha fatta da padrone, mettendo a nudo ladella gestione del territorio. L’attuale amministrazione, ancorata al solo scopo di giustificare la gestione disastrosa che risale a oltre un decennio ...