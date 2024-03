Mario Giamminelli | chi è il suocero di Marco Maddaloni morto nei giorni scorsi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 marzo 2024) Si hanno poche informazioni su chi è ildi. In diverse interviste, però,ha sempre speso parole di stima per l’uomo che conosce da più di 15 anni e che ha voluto salutare per l’ultima volta con un toccante post su Instagram: “E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On”.” Negli anniin un’intervista di coppia a Verissimo siache la moglie Rominahanno rivelato di essere molto legati alle rispettive famiglie di ...