Marco Maddaloni | “È stato giusto lasciare il GF | nel dolore bisogna continuare a sorridere”

(Di domenica 10 marzo 2024)ospite della puntata di Verissimo di domenica 10 marzo. L'ex campione ha raccontato la sua scelta diil Grande Fratello per stare accanto a sua moglie Romina, dopo la scomparsa di suo padre.

Verissimo, Marco Maddaloni e l'addio al GF: "Mi ha fatto soffrire: Nella puntata odierna di Verissimo la padrona di casa Silvia Toffanin ha avuto modo di ospitare Marco Maddaloni che ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello per via del lutto che ha colpito la sua famiglia come un fulmine a ciel sereno: purtroppo è morto suo suocero (il papà di sua ...

Chi è Marco Maddaloni: età, lavoro, carriera, vita privata, moglie: Marco Maddaloni è tra gli ospiti della puntata di oggi 10 marzo 2024 di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Campione di judo e volto noto della tv, ha da poco concluso la sua ...

Marco Maddaloni, chi è la moglie Romina: Grande Fratello, età, foto, Instagram: Marco Maddaloni, chi è la moglie Romina: Grande Fratello, età, foto, Instagram: Marco Maddaloni, chi è la moglie Romina Giamminelli, ospite di Verissimo domenica 10 marzo 2024: quanti anni ha e che cosa fa. Tutto sulla sua vita privata. Volto benvoluto dello sport italiano e ...

Marco Maddaloni e la moglie Romina: "Il momento difficile di nostro figlio Pino": Marco Maddaloni e la moglie Romina: "Il momento difficile di nostro figlio Pino": Marco Maddaloni e la moglie Romina raccontano dell'amore per i loro figli e delle difficoltà che ha dovuto vivere uno dei loro bambini.

Verissimo, Marco Maddaloni e l’addio al GF: “Mi ha fatto soffrire”: Verissimo, Marco Maddaloni e l’addio al GF: “Mi ha fatto soffrire”: L’ex concorrente del Grande Fratello è stato costretto a ritirarsi per un lutto Nella puntata odierna di Verissimo la padrona di casa Silvia Toffanin ha ...