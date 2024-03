Maratona Nagoya 2024 | Giovanna Epis chiude decima in 2h28 | 24

(Di domenica 10 marzo 2024) Decimo posto alladiper, capace di tagliare il traguardo in:24. Un risultato sicuramente positivo considerando che ai nastri di partenza c’erano ben 20mila iscritte, ma che non ha soddisfatto particolarmente l’azzurra. “E’ stata dura perché all’inizio c’era poco vento mentre poi sono arrivate raffiche molto forti. Neppure le lepri ci hanno aiutato molto perché andavano a strappi. Speravo di fare un tempo migliore, ma ho comunque voluto arrivare al traguardo. Si impara sempre qualcosa e questami ha insegnato molto” ha dichiarato. La vittoria è andata alla beniamina di casa Yuka Ando in 2h21:18. Sul podio anche Eunice Chumba (Bahrain, 2h21:25), e un’altra nipponica, Ayuko Suzuki (2h21:33). SportFace.

Giovanna Epis si è presentata con grandi ambizioni alla Maratona di Nagoya , ma non è riuscita a esprimersi come avrebbe voluto. L’azzurra, già qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha chiuso ... (oasport)

Nagoya Marathon 'solo donne'. Brava Giovanna Epis nel vento: In Giappone l’azzurra al decimo posto: “Speravo meglio, ma è stata dura per il vento e ho voluto comunque arrivare. Ora penso ai Giochi di Parigi” ...tuttosport

Maratona: Epis 2h28:24 sulle strade di Nagoya: Alla Maratona di Nagoya, in Giappone, si piazza al decimo posto Giovanna Epis. L’azzurra chiude in 2h28:24 nella più grande corsa al mondo tutta al femminile sui 42,195 chilometri, con circa 20 mila d ...fidal

Atletica, Giovanna Epis non sfonda alla Maratona di Nagoya: “Speravo in un crono migliore”. Ando vince: Giovanna Epis si è presentata con grandi ambizioni alla Maratona di Nagoya, ma non è riuscita a esprimersi come avrebbe voluto. L’azzurra, già qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha chiuso con ...oasport