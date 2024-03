Maratona Brescia 2024 | risultati e classifiche | successi per Davide Angilella ed Eva Grisoni

(Di domenica 10 marzo 2024)concede il bis e, dopo il successo di dodici mesi fa, vince anche ladi. La 22esima edizione della BAM, che ha toccato i punti più iconici della città lombarda, attraversando il centro storico con i resti romani, i monumenti, i musei, gli archi e le piazze, ma anche la zona industriale e verde, ha incoronato il corridore dell’Atletica Franciacorta, che ha tagliato il traguardo in piazza della Loggia in 02:34.12. Battuti Luca Girelli (secondo a +2.20) e Mattia Ceccarelli (terzo a +4.11). Bis anche nella gara femminile, dove Evasi è confermata campionessa (per il terzo anno consecutivo, a dir la verità), trionfando in 02:58.59. IN AGGIORNAMENTO CALENDARIO ATLETICA: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI ATLETICA, QUALIFICAZIONI ...

