Maratona Brescia 2024 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming running

(Di domenica 10 marzo 2024) Tutto pronto per ladi, corsa diin programma domenica 10 marzo. Grande attesa per la 22esima edizione della BAM, che vedrà andare in scena, oltre alla tradizionale corsa sui 42,197 km, altre due competitive (mezzae 10 chilometri) e le ludico-motorie Sportland Easy Run 10K e Family Walking (5 km). I tracciati della, mezzae 10 km toccheranno i punti più iconici della città lombarda, attraversando il centro storico con i resti romani, i monumenti, i musei, gli archi e le piazze, ma anche la zona industriale e verde, che porterà a correre i runner nelle zone più periferiche. Traguardo iconico ed emozionante per tutte e tre le gare, in piazza della La, nel cuore di. ...