Maratona Barcellona 2024 | risultati e classifiche | trionfa il 41enne Abraham | stabilito il record del percorso

(Di domenica 10 marzo 2024) Tadessevince ladie lo fa stabilendo ildel, tagliando il traguardo in 2:05.00. Giornata da incorniciare per ilnativo dell’Eritrea ma naturalizzato svizzero, che si è preso la scena in Catalogna, rispettando il pronostico della vigilia. Decisiva l’accelerazione nel finale, in cui il veterano ha staccato Collins Kipkurui, che ha tenuto il suo ritmo all’incirca fino al 36° km.è quindi salito in cattedra ed è riuscito non solo ad abbassare di 10? il suo primato personale, ma anche a stabilire il nuovonazionale svizzero. Si tratta inoltre del quinto anno consecutivo in cui viene battuto ildell’evento. IN AGGIORNAMENTO ORDINE DI ARRIVO ...