Mar Rosso Le minacce all’Italia e gli interessi degli Stati del Golfo

(Di domenica 10 marzo 2024) “Non attacchiamo l’Italia in quanto tale, ma se intralcia la nostra azione non ci lascia altra scelta“. In Yemen, gli Houthi rispondono con leall’impegno italiano a difesa delle navi nel Mar. Lo ha dichiarato Zayd Gharsi, direttore del dipartimento dei media della presidenza della Repubblica a Sanaa, in una intervista all’Ansa, ricordando l’abbattimento del drone lo scorso 2 marzo dalla nave Caio Duilio della Marina militare. “È un peccato che l’Italia abbia abbattuto un nostro drone. Noi ci comporteremo di conseguenza“, ha affermato, dopo aver ricordato che gli Houthi non hanno fatto la guerrané agli altri Paesi europei. “La nostra lotta è per la difesa dei palestinesi contro l’aggressione sionista – ha affermato Gharsi –. I nostri droni e le nostre armi sono puntate su Israele e su chi difende Israele di ...