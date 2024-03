Mantova | una macchina da gol La Pergolettese è travolta 4-0

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) CREMA (Cremona) Strepitosa prestazione della capolistache ieri pomeriggio in trasferta allo stadio Voltini ha travolto ladi mister Giovanni Mussa. I biancorossi hanno disputato un match sopra le righe mettendo sul rettangolo di gioco organizzazione e intensità,ingredienti che hanno permesso di vincere la gara e di conseguenza di consolidare il primo posto in classifica. Iltornerà in campo sabato prossimo al Martelli per ospitare il pericolante Fiorenzuola. Giornata da dimenticare invece per la Pergo che sopratutto nella ripresa ha cercato di di mettere in difficoltà la capolista ma contro lo strapotere dei ragazzi di Possanzini non c’è stato nulla da fare. Incontro da dimenticare alla svelta per preparare al meglio la partita del prossimo fine settimana sul campo dell’Atalanta under 23 dove bisognerà ...