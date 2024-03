Manipolazioni | demansionamenti | minacce | gli altri abusi delle suore e il movimento #nunstoo

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di domenica 10 marzo 2024) Una casa per ex religiose aperta a Roma nel 2020 è stata chiusa. La sociologa Paola Lazzarini: “La radice del problema è il modo in cui viene gestita la volontàpersone. Con le vocazioni che continuano a calare bisognerebbe ripensare radicalmente il sistema”