Mangiava come un porco | ti ho odiato | Paolo Bertolucci gela Adriano Panatta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Nell'Italia che ha riscoperto un folle amore per il tennis, ecco che due leggende azzurre della disciplina,, sono tornate prepotentemente al centro dell'attenzione. E così oggi, domenica 10 marzo, ecco un'intervista doppia ai due, pubblicata sul Corriere della Sera. Si parla di tutto: della Coppa Davis del '76 in Cile, del loro primo incontro a un torneo under-13 nel lontano 1962, delle vittorie e delle sconfitte, del loro podcast (La telefonata, disponibile su Spotify) che è tornato per seguire giorno dopo giorno l'avventura di Jannik Sinner agli Indian Wells. E nella lunga intervista doppia c'è molto spazio per l'aneddotica, compreso l'ormai leggendario racconto del regalo che feceper il suo primo matrimonio: un ...