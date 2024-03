Mangiano carne di tartaruga marina | 9 morti e 78 persone ricoverate a Zanzibar

Zanzibar, mangiano carne di tartaruga: 9 morti: ... medico del distretto di Mkoani citato dall'agenzia Xinhua dopo la notizia della morte dei bambini, ha spiegato che gli esami hanno confermato che le vittime avevano mangiato martedì scorso carne di ...

Zanzibar, mangiano carne di tartaruga marina: 9 morti: ... medico del distretto di Mkoani citato dall'agenzia Xinhua, ha spiegato che gli esami hanno confermato che le vittime avevano mangiato martedì scorso carne di tartaruga marina. Ma ha detto le ...

Auto contro i cancelli di Buckingham Palace, un arresto: Auto contro i cancelli di Buckingham Palace, un arresto: Indagini per chiarire la dinamica dell'incidente Si è schiantato con la sua auto contro i cancelli di Buckingham Palace. Ed è stato subito arrestato. L'uomo è stato trasferito in ospedale, ha conferma ...

Mangiano carne di tartaruga marina, morti 8 bambini e un adulto per chelonitossismo: cos'è e quali sono i sintomi: Mangiano carne di tartaruga marina, morti 8 bambini e un adulto per chelonitossismo: cos'è e quali sono i sintomi: Otto bambini e un adulto sono morti dopo aver mangiato carne di tartaruga marina sull'isola di Pemba, nell'arcipelago di Zanzibar, mentre altre 78 persone sono state portate in ...

Zanzibar, mangiano carne di tartaruga marina: 9 morti: Zanzibar, Mangiano carne di tartaruga marina: 9 morti: Morti avvelenati dopo aver mangiato carne di tartaruga marina. E' quello che è accaduto sull'isola di Pemba dell'arcipelago di Zanzibar. Le vittime sono otto bambini e una donna. In ospedale, secondo ...