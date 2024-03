Maltempo | frane e black-out a Nord-Ovest

(Di domenica 10 marzo 2024) 13.30 L'ondata dicolpisce soprattutto il. In Liguria Aurelia chiusa in più punti per.Un centinaio di persone rimaste isolate a Molini di Triora (Imperia).A Milano attenzione ai livelli del Seveso e Lambro In Piemonte,a causa delle intense nevicate,ci sono stati-out elettrici e telefonici. Chiuse alcune strade per rischio valanghe,anche in Valle d'Aosta In Toscana,allerta gialla estesa a tutto domani. A Roma, crollato un muro di tufo sulle auto in sosta a Trastevere.

Il Maltempo resta sulla Toscana. Codice giallo esteso all’11 marzo: La Toscana continua a essere colpita dal Maltempo. Il codice giallo, già in vigore per la giornata di oggi, è esteso fino a lunedì 11 marzo. L’allerta riguarda il pericolo di frane e inondazioni dei ...livornopress

Maltempo sul Centronord, frane in Liguria e forti nevicate in montagna: Aurelia interrotta, black-out in Piemonte: Neve in montagna in Piemonte e Lombardia, frane e allagamenti in Liguria, dove l'Aurelia è interrotta in un tratto nel Savonese, black-out elettrici e telefonici in alcune aree del nord-ovest. Il ...tgcom24.mediaset

Maltempo, frane in Liguria: Genova invasa da acqua e fango. Black-out in Piemonte per la neve. Paura per i fiumi a Milano: Aurelia chiusa in più punti. Si alza soprattutto il livello del Lambro. “Per il Seveso la vasca pronta ad essere attivata”. Nel Torinese caduti 60 cm di neve in poche ore ...quotidiano