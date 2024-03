(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – E'lo sci alpinista trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure, dopo essere stato travolto, insieme ad altre tre persone, da unain località Ubaghetto nel territorio del comune di(Imperia). Lo fa sapere la Asl2 ligure, spiegando che il corpo dell'uomo, già senza vita, è stato elitrasportato al pronto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Tlc, concluso a Palermo l’OpNet Wholesale Castle Tour Salvini: “Al lavoro entro 2024 per revisione sistema concessioni” Manovre Nato nell’Artico, Russia avverte: “Possibili incidenti militari” Federica De Cola: “La mia Barbara Balzerani fredda e decisa al cinema” ‘Armageddon in ...

Maltempo , valanga travolge sci alpinisti a Monesi: un morto: Sul posto anche l'elisoccorso decollato da Cuneo con l'unità cinofila da valanga.

Maltempo, valanga nell'imperiese: morto uno scialpinista dei quattro travolti: Il maltempo che ha provocato allagamenti e frane in tutta la Liguria ha concesso una breve tregua ma un'altra perturbazione dovrebbe arrviare nelle prossime ore. valanga_monesi_44.jpg Un ferito in ...

Paesaggi incantati, disagi e valanghe. Il Piemonte fa i conti col maltempo: Paesaggi incantati, disagi e valanghe. Il Piemonte fa i conti col Maltempo: Tanta neve sulle alture, non se ne vedeva così tanta dal 1996, e piogge in Pianura. Resta in vigore l'allerta arancione ...

Maltempo, tempesta sull'Italia: morto un alpinista in Liguria. Pioggia, neve e allagamenti: turisti evacuati in Valle d'Aosta. Allerta meteo: Maltempo, tempesta sull'Italia: morto un alpinista in Liguria. Pioggia, neve e allagamenti: turisti evacuati in Valle d'Aosta. Allerta meteo: La vittima della montagna faceva parte di un gruppo di sei persone, quattro delle quali sono state investite dalla valanga caduta nel pomeriggio in località Ubaghetta a Monesi, frazione del comune di ...

Valanga nell'imperiese, morto uno scialpinista: valanga nell'imperiese, morto uno scialpinista: (ANSA) - SAVONA, 10 MAR - È morto uno dei quattro scialpinisti travolti da una valanga a Monesi nell'entroterra d'Imperia. Lo comunica l'Azienda sanitaria locale di Savona, dove l'uomo 44enne era ...