Maltempo | valanga travolge sci alpinisti a Monesi | un morto

Maltempo, tempesta sull'Italia: morto un alpinista in Liguria. Pioggia, neve e allagamenti: turisti evacuati in Valle d'Aosta. Allerta meteo: Maltempo, tempesta sull'Italia: morto un alpinista in Liguria. Pioggia, neve e allagamenti: turisti evacuati in Valle d'Aosta. Allerta meteo: La vittima della montagna faceva parte di un gruppo di sei persone, quattro delle quali sono state investite dalla valanga caduta nel pomeriggio in località Ubaghetta a Monesi, frazione del comune di ...

