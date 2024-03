Maltempo sull’Italia | frane e allagamenti in Liguria | Piemonte e Val d’Aosta Allerta valanghe sulle Alpi

(Di domenica 10 marzo 2024) ROMA – E’ allarme malòtempo nel Nord Italia:, strade interrotte, nevicate, forti piogge emassima per i fiumi. I disagi maggiori ine Valle. In Italia il versante ovest è quello più colpito. Nel tratto ligure dell’Aurelia stop alla circolazione e immediato intervento dei Vigili del fuoco e di Anas L'articolo proviene da Firenze Post.

Maltempo: tempesta sull'Italia, al Nord frane e allagamenti: È emergenza per la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta ...di maltempo che si è abbattuta soprattutto sul nord Italia. ... In provincia di Alessandria sono stati chiusi il ponte sull'Erro, le ...

Maltempo sull'Italia, al Nord frane e allagamenti. Allerta valanghe sulle Alpi: I disagi maggiori in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. A Roma crolla muro tufo su auto in sosta a Trastevere, nessun ferito. Acqua alta a Venezia

Maltempo, carreggiata allagata in A12 a Genova, si transita su una sola corsia: Maltempo, carreggiata allagata in A12 a Genova, si transita su una sola corsia: A causa delle forti piogge delle ultime ore "nel tratto dell'autostrada A12 compreso tra Genova Nervi e Genova Est, verso il capoluogo ligure, il traffico transita su una corsia all'interno della ...

Frane e allagamenti tra Liguria e Piemonte, diversi dispersi in Francia per il maltempo: Frane e allagamenti tra Liguria e Piemonte, diversi dispersi in Francia per il Maltempo: Il Maltempo che si è abbattuto sul nord Italia ha già provocato frane e allagamenti tra Liguria e Piemonte. Diverse persone risultano disperse in Francia.

Maltempo: in Liguria persone isolate dalle frane, strade interrotte e pericolo valanghe in Piemonte, evacuazioni a Milano. Le previsioni meteo: Maltempo: in Liguria persone isolate dalle frane, strade interrotte e pericolo valanghe in Piemonte, evacuazioni a Milano. Le previsioni meteo: oggi Valtellina e Valchiavenna sono di nuovo investite da una violenta ondata di Maltempo con fitte nevicate nelle località turistiche in quota, come Madesimo e Livigno. Il limite delle nevicate è ...