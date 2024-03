Maltempo sull' Italia con pioggia | vento e neve in alta quota

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - Meteo perturbato oggiper il passaggio di un'intensa perturbazione atlantica: attese forti piogge, venti di burrasca, tantae Alpi e mareggiate. Secondo le previsioni del Centro Meteono,c'è un nuovo brusco calo della pressione per il passaggio di un'intensa perturbazione in ingresso dalla Francia, che determina una nuova fase dicon forti piogge, venti ee Alpi". Oggi, 10 marzo, sarà una domenica disu tutte le regioni settentrionali e del medio Tirreno "con precipitazioni diffuse, localmente anche di forte intensità e a carattere temporalesco.attesa'Arco Alpino mediamente a ...

ancora un weekend all’insegna del Maltempo , quello che attende l’Italia in queste ore. Con piogge, vento e più di un metro di neve sulle Alpi. Per la terza settimana di fila, secondo le previsioni, ... (thesocialpost)

Maltempo e alberi caduti: chiusa l’Aurelia a Mulinetti, criticità nel Levante e a Castelletto: Genova – Pesanti disagi per il Maltempo a Genova. La strada Aurelia all’altezza di Mulinetti poco prima del comune di Recco è chiusa in entrambe le direzioni per la caduta di alcuni grossi alberi. Sul ...ilsecoloxix

Il Maltempo non dà tregua: cedimento stradale a Quiliano, evacuata una rsa: Nel corso della mattinata, dopo la chiusura notturna dell’Aurelia nel finalese, si registra anche una frana con cedimento stradale avvenuto a Quiliano, in via Cervaro: verifiche in corso ad opera di ...ivg

Meteo: Pioggia, Neve e venti forti nelle PROSSIME ORE, ecco le regioni coinvolte tra poco dal Maltempo: Attenzione anche ai venti: sono previsti forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Campania,Lazio, Molise ...ilmeteo