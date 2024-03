Maltempo in Toscana | pioggia all’Abetone e vento forte sulla costa Oggi allerta gialla in tutta la regione

Chiusa in entrambi i sensi di marcia in attesa di verificare la stabilità di alcuni grossi massi che rischiano di cadere sulla sede strada le L'articolo Maltempo in Toscana : strada interrotta a ... (firenzepost)

In arrivo una perturbazione che interesserà domani, domenica 10 marzo 2024, tutta la Toscana con piogge diffuse in tutta la regione. Le precipitazioni inizieranno nella notte e sono previste in ... (firenzepost)

Cambio di programma per la "Passeggiata letteraria in rosa": l’incontro è al Centro enoturistico: Magliano in Toscana: Cambio di programma per la “Passeggiata letteraria in rosa”, organizzata per domenica 10 marzo dalla Commissione Pari opportunità del Comune di Magliano. A causa delle previsioni ...maremmanews

Meteo: Pioggia, Neve e venti forti nelle PROSSIME ORE, ecco le regioni coinvolte tra poco dal Maltempo: Valutata, inoltre, allerta gialla sull’intero territorio di Piemonte, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, sulla restante parte della Liguria e sui settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto ...ilmeteo

Allerta Meteo: Venti di Burrasca in Arrivo sull'Abruzzo: Una vasta area di Maltempo proveniente dalla Francia si sta dirigendo verso ... con particolare intensità sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. I venti potrebbero raggiungere livelli di ...abruzzo24ore.tv