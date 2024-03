(Di domenica 10 marzo 2024) Genova, 10 marzo 2024 – Nel Ponente ligure, dove vige l'allerta arancione, ilha portato diversee smottamenti nella nottata e nelle prime ore di oggi. A Finale Ligure una frana precipitata sulla carreggiata ha portato alla chiusura dell'in entrambe le direzioni, all'altezza del chilometro 592, in località Malpasso.anche a Noli, nei pressi di località Saraceni.interrotta anche nel levante genovese. A Recco, in provincia di Genova, alcuni alberi sono caduti sul piano viabile. Sono stati poi rimossi nel corso dellaa mattinata. Il personale dei Vigili del Fuoco e di Anas sono al lavoro per effettuare le operazioni di pulizia della carreggiata e per ripristinare la circolazione il prima possibile. "La sala operativa della Protezione Civile sta monitorando con ...

Maltempo in Liguria, cadono alberi e massi sull'Aurelia: strada chiusa in due tratti: Il Maltempo colpisce la Liguria, provocando la caduta di massi e di alberi sulla via Aurelia in provincia di Genova e di Savona con conseguenti disagi per la viabilità. Sulla strada statale 1 Via ...adnkronos

Meteo, lunedì 11 marzo ancora piogge al Centro-Sud: L’intensa perturbazione atlantica (la quinta del mese in soli 10 giorni) che sta determinando condizioni di forte Maltempo, allontanandosi verso ... rischio di piogge sparse e locali temporali su ...meteo

Maltempo in Liguria, pioggia e frane: Aurelia chiusa in più tratti: Genova, 10 marzo 2024 – Nel Ponente ligure, dove vige l'allerta arancione, il Maltempo ha portato diverse frane e smottamenti nella nottata e nelle prime ore di oggi. A Finale Ligure una frana precipi ...lanazione