Maltempo | in Liguria persone isolate dalle frane | strade interrotte e pericolo valanghe in Piemonte | evacuazioni a Milano Le previsioni meteo

Maltempo, nell'imperiese oltre 150 persone isolate dalle frane: Liguria. Il maltempo ha provocato diversi smottamenti in varie zone della Regione: molto difficile la situazione nell'imperiese.

Maltempo: valanga nell'imperiese travolge quattro escursionisti: Il maltempo che ha provocato allagamenti e frane in tutta la Liguria ha concesso una breve tregua ma un'altra perturbazione dovrebbe arrviare nelle prossime ore. Per restare aggiornato sulle ultime ...

Maltempo sul Nord Italia: valanghe in Piemonte, tromba d’aria a Mantova, 6 escursionisti dispersi sulle Alpi: Maltempo sul Nord Italia: valanghe in Piemonte, tromba d’aria a Mantova, 6 escursionisti dispersi sulle Alpi: Piogge e Maltempo sul Nord Italia, il Piemonte tra le regioni più colpite, con smottamenti e allagamenti in provincia di Alessandria ...

Frane in Liguria, valanghe sulle Alpi e mareggiate: l’Italia piegata dal maltempo: Frane in Liguria, valanghe sulle Alpi e mareggiate: l’Italia piegata dal Maltempo: Il Mose regge, forti venti di scirocco in Sicilia Il Maltempo che sta interessando il Veneto – e che grazie al Mose non ha comunque creato alcun danno a Venezia – ha indotto il centro funzionale ...