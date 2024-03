Maltempo in Liguria con frane e smottamenti in molte città | strade allagate Allerta meteo fino a sera

(Di domenica 10 marzo 2024)inondate ehanno tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco in diverse zone della Ligura dove l'proseguirà

Maltempo, Ministro Calderoli: "Seguo situazione Piemonte, Liguria e altre zone colpite": 'Purtroppo l'emergenza maltempo continua a non dare tregua, soprattutto nell'area tra Piemonte e Liguria: sto seguendo la situazione dei territori di Alessandria e Genova e delle altre zone dove si registrano allagamenti e ...

Meteo, il maltempo sferza l'Italia: le regioni in allerta. Cosa ci aspetta: Il maltempo sferza l'Italia, ma cosa ci aspetta nelle prossime ore e nei prossimi giorni Grande attenzione in Liguria, particolarmente colpita in queste ore, dove è stata interrotta l'Aurelia per un ...

Liguria: cessata allerta arancione nell’Imperiese, resta gialla nel resto della regione: Liguria: cessata allerta arancione nell’Imperiese, resta gialla nel resto della regione: Foto di repertorio Il Maltempo ha provocato diversi smottamenti in varie zone della Regione. A Molini di Triora, nell’Imperiese, parte di via IV Novembre è crollata interrompendo la circolazione ...

Droga in carcere a Marassi, sequestrato crack ad un detenuto in rientro dal permesso: Droga in carcere a Marassi, sequestrato crack ad un detenuto in rientro dal permesso: Liguria. "Le imprese liguri avranno tempo fino al 10 aprile per presentare domanda al bando... Genova 24 10-03-2024 13:20 CRONACA Maltempo in Liguria, cadono alberi e massi sull'Aurelia: strada chiusa ...

Maltempo, Pd 'paesi isolati e frane in tutta la Liguria': Maltempo, Pd 'paesi isolati e frane in tutta la Liguria': "La Regione Liguria è in allerta meteo con paesi isolati, frane sulle strade e smottamenti disseminati su tutto il territorio e il presidente della Regione Giovanni Toti si sveglia con il pensiero del ...