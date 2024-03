Maltempo in Liguria Autostrada per Genova allagata | video

Maltempo in Liguria, cadono alberi e massi sull'Aurelia: strada chiusa in due tratti: Il maltempo colpisce la Liguria, provocando la caduta di massi e di alberi sulla via Aurelia in provincia di Genova e di Savona con conseguenti disagi per la viabilità. Sulla strada statale 1 Via Aurelia ...

Maltempo, Ministro Calderoli: "Seguo situazione Piemonte, Liguria e altre zone colpite": 'Purtroppo l'emergenza maltempo continua a non dare tregua, soprattutto nell'area tra Piemonte e Liguria: sto seguendo la situazione dei territori di Alessandria e Genova e delle altre zone dove si registrano allagamenti e ...

Maltempo Italia, allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Allerta gialla in 13 regioni. Venti forti, piogge e neve al Nord: Maltempo Italia, allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Allerta gialla in 13 regioni. Venti forti, piogge e neve al Nord: Maltempo: la diretta di oggi domenica 10 marzo. C'è allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Venti forti su gran parte dell’Italia, piogge e neve al Nord.

Liguria: cessata allerta arancione nell’Imperiese, resta gialla nel resto della regione: Liguria: cessata allerta arancione nell’Imperiese, resta gialla nel resto della regione: Foto di repertorio Il Maltempo ha provocato diversi smottamenti in varie zone della Regione. A Molini di Triora, nell’Imperiese, parte di via IV Novembre è crollata interrompendo la circolazione ...

Droga in carcere a Marassi, sequestrato crack ad un detenuto in rientro dal permesso: