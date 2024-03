Maltempo in Campania | collegamenti a singhiozzo con le isole del golfo di Napoli Aliscafi fermi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 10 marzo 2024)marittimi difficili oggi per ledeldi: le avverse condizioni meteo marine stanno infatti condizionando fortemente la regolarità delle corse per Ischia e Procida. Risultano al momento sospese tutte quelle degli, in partenza ed in arrivo ai porti di Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio e sono state soppresse anche alcune corse di navi traghetto da e per l’isola di Procida. Il vento forte ed il mare molto mosso hanno inoltre causato anche il trasferimento al porto di Ischia deioperati con i traghetti nel vicino porto di Casamicciola; anche se per il resto della giornata le condizioni meteorologiche sono previste in miglioramento è consigliabile consultare siti internet e call center delle compagnie di ...