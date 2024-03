Maltempo | frane e allagamenti al Nord Valanga uccide scialpinista nell' Imperiese

(Di domenica 10 marzo 2024) Ancora una domenica di piogge e disagi, con centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco (almeno 360 solo in Lombardia) e la chiusura di diversi tratti di strade. Neve in alta quota e rischio valanghee montagne piemontesi, mentre in Valle d'Aosta ha chiuso la regionale 24 della Val di Rhemes, a monte di Rhemes-Saint-Georges. Domani 11 marzo allerta arancione su parti dell'Emilia-Romagna, gialla in altre 16 regioni

Maltempo Liguria, Allerta Gialla sul Levante sino alle 21: Numerose le frane e gli smottamenti registrati sul territorio dopo l'ondata di maltempo. Tra le criticità principali, il crollo in via IV Novembre a Molini di Triora, che ha isolato circa 100 persone ...

Un morto in Liguria travolto da una frana, valanghe sulle Alpi e mareggiate: l'Italia piegata dal maltempo: ...e il maltempo. Ad avere la peggio a inizio giornata è stato il nord, con una Liguria prima in classifica quanto a danni, ma via via anche il resto della penisola non è stato risparmiato. Le frane in ...

Valanga travolge 4 scialpinisti a Monesi (Imperia): morto un 44enne durante il trasporto in ospedale: Valanga travolge 4 scialpinisti a Monesi (Imperia): morto un 44enne durante il trasporto in ospedale: Fonte foto: Tuttocittà La zona del comune di Triora, in cui si trova l’area dove è avvenuta la valanga La zona è tra quelle più colpite dal Maltempo delle ultime ore. Una frana ha infatti isolato una ...

Oltrepo sferzato dalla pioggia, ponti chiusi e strade allagate: Oltrepo sferzato dalla pioggia, ponti chiusi e strade allagate: VOGHERA Ponti chiusi a Voghera, strade allagate in più comuni, frane a Val di Nizza e Colli Verdi, un tratto di greenway a Bagnaria risucchiato dalla piena dello Staffora. Il Maltempo che sabato e ...

Maltempo nel bellunese, isolata la frazione di Selle: tre bus impantanati nella neve: Maltempo nel bellunese, isolata la frazione di Selle: tre bus impantanati nella neve: BELLUNO - Maltempo nel bellunese, isolata la frazione di Selle: tre bus impantanati nella neve. Sono 26 gli interventi dei vigili del fuoco di Belluno alle ore 20, nella giornata di ...