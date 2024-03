Maltempo | frane e allagamenti al Nord | colpite Piemonte | Liguria e Lombardia

(Di domenica 10 marzo 2024) Ancora una domenica di piogge e disagi, con centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco e la chiusura di diversi tratti di strade. Neve in alta quota: in alcune zonesi c'è il rischio valanghe

Maltempo, in Emilia - Romagna si monitorano i fiumi e le frane: Resta alta l'attenzione per il maltempo in Emilia - Romagna, anche se attualmente non ci sono situazioni particolarmente ... Preoccupano anche le possibili frane nella fascia appenninica.

Resta allerta arancione sulla regione: ...domenica 10 marzo su vasta parte dell'Emilia - Romagna in previsione di forti piogge - più probabili sulla fascia appenninica e sulla pianura occidentale - che potrebbero acuire il rischio di frane e ...

Maltempo Italia, allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Allerta gialla in 13 regioni. Venti forti, piogge e neve al Nord: Maltempo Italia, allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Allerta gialla in 13 regioni. Venti forti, piogge e neve al Nord: Maltempo: la diretta di oggi domenica 10 marzo. C'è allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Venti forti su gran parte dell’Italia, piogge e neve al Nord.

Maltempo: Coldiretti, emergenza dopo inverno più caldo di sempre: Maltempo: Coldiretti, emergenza dopo inverno più caldo di sempre: Il Maltempo che interessa l'Italia con neve, pioggia e vento forte arriva dopo un inverno che è stato sino ad oggi il più caldo di ...

Maltempo, Pd 'paesi isolati e frane in tutta la Liguria': Maltempo, Pd 'paesi isolati e frane in tutta la Liguria': "La Regione Liguria è in allerta meteo con paesi isolati, frane sulle strade e smottamenti disseminati su tutto il territorio e il presidente della Regione Giovanni Toti si sveglia con il pensiero del ...