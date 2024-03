(Di domenica 10 marzo 2024) Pubblicato il 10 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Ilche in queste ore si sta abbatteno sull'Italia,anche l'Europa, dove si registrano almeno 13a causa della tempesta Monica Insono sette le persone che risultano disperse. Lo ha confermato su Bfmtv il ministro dell'Interno Gérald Darmanin, precisando che sei persone mancano all'appello nel dipartimento del Gard e una in quello dell'Ardèche dopo "le precipitazioni molto importanti che hanno colpito" queste regioni. Tra inel Gard ci sono due minori. Secondo quanto hanno riferito i media francesi, un padre, con i due figli di quattro e 13 anni, sono stati travolti dall'alluvione a Dions, a nord di Nîmes. Due donne mancano all'appello a Goudargues, nel nord del dipartimento. Da ieri risulta disperso a Gagnières un ...

Maltempo flagella l'Europa, 13 dispersi tra Francia e Svizzera: Il maltempo che in queste ore si sta abbatteno sull'Italia, flagella anche l'Europa, dove si registrano almeno 13 dispersi a causa della tempesta Monica In Francia sono sette le persone che risultano ...

Il maltempo flagella l'Italia, frane e allagamenti: Il maltempo flagella l'Italia, frane e ...

Maltempo flagella l'Europa, 13 dispersi tra Francia e Svizzera: Maltempo flagella l'Europa, 13 dispersi tra Francia e Svizzera: Oltralpe le alluvioni associate alla tempesta Monica hanno messo in ginocchio la regione del Gard. Ricerche difficili a causa della neve a Zermatt ...

Maltempo in Liguria, Lombardia e Lazio: forti piogge, vento e alberi caduti. Sotto osservazione le piene dei fiumi in Emilia: Maltempo in Liguria, Lombardia e Lazio: forti piogge, vento e alberi caduti. Sotto osservazione le piene dei fiumi in Emilia: Il Maltempo colpisce l'Italia tra forti piogge, raffiche di vento e alberi caduti in diverse regioni . In Liguria - a Recco e a Noli - Aurelia ...

Maltempo al Centro-Nord, frane in Liguria. Pericolo valanghe sulle Alpi: Maltempo al Centro-Nord, frane in Liguria. Pericolo valanghe sulle Alpi: . Il Maltempo colpisce l’Italia tra forti piogge, raffiche di vento e alberi caduti in diverse regioni. In Liguria – a Recco e a Noli – Aurelia chiusa per la caduta di alberi. Mentre a Roma viene temp ...