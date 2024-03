Maltempo | esondazioni | evacuazioni in corso al parco Lambro

(Di domenica 10 marzo 2024) In seguito alle piogge intense che hanno interessato la città di Milano e le aree circostanti a nord, la Regione Lombardia ha dovuto adottare misure precauzionali, tra cui l’evacuazione di comunità vicine ai fiumi Seveso e. L’assessore comunale alla Protezione Civile, Marco Granelli, ha spiegato che l’incessante caduta di pioggia ha causato un significativo innalzamento dei livelli dei fiumi, portando all’evacuazione delle comunità nel. Le azioni preventive non si fermano qui: per il Seveso, è pronta l’attivazione di una vasca di contenimento che sarà messa in funzione non appena il livello del fiume si avvicinerà ai due metri nella città di Milano. Granelli ha sottolineato la mancanza di strutture simili a monte, lasciando Milano a difendersi autonomamente. C’è speranza che la Regione Lombardia e l’Aipo ...

Le forti piogge stanno facendo danni in diverse regioni: Il maltempo ha portato inoltre acqua alta a Venezia e innalzato il livello di vari fiumi, con ... in Lombardia è stata infine attivata la " vasca di laminazione " per impedire le esondazioni del Seveso ...

Maltempo: Milano, in funzione la vasca di contenimento del Seveso: La vasca di contenimento e' operativa da fine novembre scorso per evitare le esondazioni in citta' del fiume Seveso. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha decretato fino a ...

Maltempo in Piemonte, disagi per pioggia e neve: esondato il Rio Lovassina ad Alessandria, strade chiuse in provincia di Vercelli | FOTO: Maltempo in Piemonte, disagi per pioggia e neve: esondato il Rio Lovassina ad Alessandria, strade chiuse in provincia di Vercelli | FOTO: Maltempo in Piemonte oggi 10 marzo 2024 ... In diverse aree della provincia di Alessandria molte strade sono state chiuse proprio a causa delle esondazioni di torrenti e piccoli corsi d’acqua. Tra ...

Brescia, ponteggio si stacca per il maltempo e cade sopra un sito archeologico romano. Oltre 150 gli interventi in Lombardia: Brescia, ponteggio si stacca per il Maltempo e cade sopra un sito archeologico romano. Oltre 150 gli interventi in Lombardia: Il caso più grave riguarda un ponteggio che si è staccato per il Maltempo ed è rovinato sopra un sito archeologico di epoca romana. E’ successo a Brescia, in piazza del Foro. Ancora da stabilire con e ...

Pioggia, prime esondazioni e allagamenti nell'alessandrino: Pioggia, prime esondazioni e allagamenti nell'alessandrino: A Spinetta Marengo preoccupa il rio Lovassina. Acqua nel sottopasso di Regione Molinetto e sulla strada provinciale tra Quargnento e Solero ...