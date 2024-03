Maltempo e vento | terrore sull’aereo per Bari

(Di domenica 10 marzo 2024) In una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, l’aeroporto disi è trovato al centro di un vero e proprio caos aereo. A causa di forti venti che hanno investito l’area, diversi aerei in atterraggio sono stati costretti a cambiare la loro rotta, optando per aeroporti alternativi quali Pescara e Brindisi. Tra i voli deviati, si annoverano quelli operati da Ryanair, partiti da Londra Stansted, Malta e Valencia, che hanno trovato ospitalità nello scalo di Pescara. Non è stata da meno la sorte di altri voli della stessa compagnia irlandese, con destinazioni forzatamente modificate: un esempio è il volo partito da Bologna, che, come quello decollato da Parigi Orly operato da Transavia, è atterrato a Brindisi anziché a. Le ripercussioni di questa situazione si sono estese anche ai passeggeri in partenza dall’aeroporto ...

Maltempo: domani allerta arancione in Emilia - Romagna, gialla in altre 16 Regioni: ... tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani, una fase di maltempo su gran parte delle nostre ... frequente attivita' elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda serata ...

MALTEMPO: ALLERTA METEO IN ABRUZZO, PIOGGE E VENTI FORTI AL CENTROSUD: ... tra il pomeriggio di domenica e la giornata di lunedì, una fase di maltempo su gran parte delle ... frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda serata di ...

Tempesta in Francia, 6 dispersi nel sud tra cui due bambini a causa dell'alluvione. Allerta meteo anche Valle d'Aosta: Tempesta in Francia, 6 dispersi nel sud tra cui due bambini a causa dell'alluvione. Allerta meteo anche Valle d'Aosta: Sei dispersi, tra i quali due bambini, a causa del Maltempo nel dipartimento del Gard ... pomeriggio di oggi sono previste nevicate abbondanti a quote medio-basse con vento intenso in quota e a tratti ...

Maltempo, si consolida l’allerta gialla in Calabria: attesi forti venti: Maltempo, si consolida l’allerta gialla in Calabria: attesi forti venti: Peggiorano le condizioni metereologiche in tutta Italia, con l'arrivo della nuova perturbazione che già da ieri ha portato forti venti e mareggiate lungo tutta la fascia tirrenica. Questo pomeriggio ...

Caos maltempo a Messina a causa del forte vento, alberi caduti e pali della luce divelti: Caos Maltempo a Messina a causa del forte vento, alberi caduti e pali della luce divelti: Sono tantissime le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco a causa di alberi sradicati dal vento e pali della luce divelti. Insomma, una situazione complessa ed a tratti pericolosa che, al momento, ...