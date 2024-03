Makari | le anticipazioni della quarta puntata di Domenica 10 Marzo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 10 marzo 2024) La terza stagione di Màkari prosegue con la messa in onda del quarto ed ultimo appuntamento su Rai 1102024. L’episodio è intitolato “La segreta alchimia”, eccone quindi una piccola anticipazione. Piccionello (Domenico Centamore) è riuscito a vincere un soggiorno in un bellissimo centro termale alla Segreta Alchimia. Sceglie di andarci con Saverio (Claudio Gioè), ma è scoraggiato dalle sue recenti disgrazie. Lamanna cerca di tirarsi indietro dato che non è molto convinto, ma alla fine accetta l’offerta dell’amico, che è in pensiero per lui e vuole a tutti i costi aiutarlo. Inoltre quel luogo è davvero spettacolare. Ma d’un tratto ecco che arriva una tragedia! Carolina Torre (Alessandra Mortelliti), che gestisce la spa insieme a suo marito, viene trovata in una pozza di sangue, completamente abbandonata. La villa di Saverio La Manna in ...