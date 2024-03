Makari 3 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta e ultima puntata

(Di domenica 10 marzo 2024) , 10 marzo Stasera, domenica 10 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi3, la terza stagione della serie tvda Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè. Saverio Lamanna, lo “sbirro di penna”, insieme all’amata Suleima e al formidabile Piccionello, in questa terza stagione dovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne “Il fatto viene dopo”); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina (“La città perfetta”); un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario (“Tutti i libri del mondo”); un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale (“La segreta alchimia”)....

Màkari 3, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni: Màkari 3, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni: Si conclude oggi, domenica 10 marzo, a partire dalle 21.25 su Rai 1, la terza stagione di “Màkari”, la serie interpretata da Claudio Gioè e tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri . In onda oggi, dome ...

La segreta alchimia: tutte le anticipazioni del finale di stagione di Makari 3: La segreta alchimia: tutte le anticipazioni del finale di stagione di Makari 3: Piccionello (Domenico Centamore) ha vinto un soggiorno alla Segreta Alchimia, bellissimo centro termale. E decide di andarci insieme a Saverio (Claudio Gioè) che, dopo i recenti disastri, è ...

Makari 4 stagione si fa News e streaming: Makari 4 stagione si fa News e streaming: Makari 4 stagione si fa Tutte le news sul futuro della fiction e le anticipazioni su trama, uscita, cast e streaming. Makari 4 stagione si fa News e anticipazioni Ed anche la terza stagione di ...