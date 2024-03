Màkari 3 | stasera su Rai 1 il finale di stagione | Suleima perdonerà Saverio?

(Di domenica 10 marzo 2024) Questa sera, in prima serata su Rai 1, si conclude la terzadi. Peppe Piccionello eLamanna si troveranno a indagare su un omicidio in un centro termale. Ci sarà spazio anche per le questioni sentimentali eaffronterà

Makari 3, colpo di fulmine per Eugenio Franceschini: 'Stregato sul set": Mancano ormai soltanto poche ore per l'attesissima ultima puntata di Makari 3 in onda stasera, domenica 10 marzo, come sempre in prima serata, dalle 21:30 circa, su Rai1. L'attore che interpreta Giulio , new entry della terza stagione ed ex fidanzato di Suleima (Ester Pantano) , ha ...

I programmi in tv oggi, 10 marzo 2024: film e intrattenimento: ... i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'Eredità 20:00 - Tg1 20:35 - affari tuoi 21:25 - Màkari St 3 ... IT 19:47 - TEMPESTA D'AMORE - 165 - 1aTV 20:30 - STASERA ITALIA 21:20 - ZONA BIANCA 00:52 - ...