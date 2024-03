Makari 3 | le anticipazioni trama e cast della quarta e ultima puntata | 10 marzo

(Di domenica 10 marzo 2024) Questa sera, domenica 102024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi3, la terza stagioneserie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Piccionello ha vinto un soggiorno alla Segreta Alchimia, un bellissimo centro termale e decide di andarci insieme a Saverio, che è depresso. La manna vorrebbe tirarsi indietro, ma alla fine accetta l’offerta dell’amico, che è preoccupato per lui e vuole aiutarlo. Ma all’improvviso una tragedia…3: ilAbbiamo visto la...

Màkari 3: stasera su Rai 1 il finale di stagione: Suleima perdonerà Saverio: Makari 3: anticipazioni della quarta ed ultima puntata Nella quarta ed ultima puntata della quarta stagione di Màkari , Peppe Piccionello porta Saverio Lamanna alle terme per consolarlo della fine ...

Makari 3, rivelazione dell'attore di Giulio: 'Ho cambiato vita a 15 anni": L'attore di Makari ha trovato l'amore sul set: 'La mia compagna lavorava dietro la macchina da ... Intanto ferve l'attesa per l'ultima puntata della serie tv ( qui tutte le anticipazioni ) che sarà ...

Makari 3 anticipazioni puntata di stasera: Suleima prende una decisione: Makari 3 anticipazioni puntata di stasera: Suleima prende una decisione: Le anticipazioni dell’ultima puntata di Makari 3 di domenica 10 marzo Mancano soltanto poche ore per la quarta e ultima puntata della fortunata ...

Stasera in tv il finale di stagione di "Màkari" 3: ecco tutto quello che c'è da sapere e le anticipazioni dell'ultima puntata: Stasera in tv il finale di stagione di "Màkari" 3: ecco tutto quello che c'è da sapere e le anticipazioni dell'ultima puntata: È arrivato il momento di salutare Lamanna e il suo meraviglioso angolo di Sicilia. Stasera in tv su Rai 2 alle 21.25 va in onda l’ultima puntata di Màkari 3. Saverio, Piccionello e Suleima ci salutano ...

Màkari 3: stasera su Rai 1 il finale di stagione: Suleima perdonerà Saverio: Màkari 3: stasera su Rai 1 il finale di stagione: Suleima perdonerà Saverio: Questa sera, in prima serata su Rai 1, si conclude la terza stagione di Màkari. Peppe Piccionello e Saverio Lamanna si troveranno a indagare su un omicidio in un centro termale. Ci sarà spazio anche p ...