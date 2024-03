Madonna invita un fan ad alzarsi | ma lui è sulla sedie a rotelle

La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi , ci invita ad essere vigili perché siamo chiamati a una scelta importante. Non abbiamo idea di quando ci verrà chiesta indietro la vita, ma possiamo ... (lalucedimaria)

"I will survive": il duetto a sorpresa di Madonna e Kylie Minogue fa impazzire i fan: in brillantini “Madonna”. Ed ecco che la ricetta per mandare in estasi i fan è pronta nel momento in cui Kylie Minogue viene invitata a cantare insieme a Madame Ciccone. Che sia stata davvero ...rainews

Madonna di Trevignano. Il vescovo: apparizioni false: La “Madonna di Trevignano Romano“, la Signora “dagli occhi ... in sei pagine di decreto, ha invitato d’ora in poi tutti, fedeli e sacerdoti vicini alla santona, a prenderne le distanze. Nel documento ...quotidiano

La Chiesa boccia la "santa". "Mai apparsa la Madonna": Il decreto del vescovo: "Miracoli Nulla di soprannaturale Basta con raduni, i sacerdoti stiano lontani dalla collina" ...ilgiornale