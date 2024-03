(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – "Che ci fai seduto lì? Perché stai seduto?"., nel suo concerto a Los Angeles, prende di mira un fan che nelle prime file è seduto e non partecipa allo show come gli altri spettatori. "Perché sei seduto?", dice la cantante arrivando al bordo del palco prima di rendersi conto che lo spettatore

Leggi Anche Lady Gaga e Madonna , un abbraccio da Oscar: "Con le ragazze italiane non si scherza!" Leggi Anche Madonna attacca il conduttore Andy Cohen al suo concerto: 'Smettila di parlare male di ... (tgcom24.mediaset)

Madonna vittima suo malgrado di una gaffe . La popstar americana in concerto a Los Angeles ha sgrida to un suo fan perché seduto . Peccato però che questo fosse sulla sedia a rotelle e quindi ... (ilgiornaleditalia)

Madonna e la gaffe col fan su sedia a rotelle: "Oh mio dio..." - Video: (Adnkronos) - "Che ci fai seduto lì Perché stai seduto". Madonna, nel suo concerto a Los Angeles, prende di mira un fan che nelle prime file è seduto e non partecipa allo show come gli altri spettat ...reggiotv

Madonna sgrida un fan perché non si alza in piedi durante il concerto, ma lui è sulla sedia a rotelle: A un certo punto della sua esibizione, Madonna si è rivolta a un giovane tra il pubblico e gli ha gridato: «Cosa fai seduto lì». Poi, dopo aver capito che si trattava di una persona disabile, la ...video.corriere

Madonna, gaffe incredibile: sgrida un fan perché seduto ma era sulla sedia a rotelle, poi si scusa - VIDEO: Madonna vittima suo malgrado di una gaffe. La popstar americana in concerto a Los Angeles ha sgridato un suo fan perché seduto. Peccato però che questo fosse sulla sedia a rotelle e quindi ...informazione