“Ma quale amico” Grande Fratello | Garibaldi choc | corre a raccontare tutto a Beatrice “Cosa ha fatto alle tue spalle”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 10 marzo 2024): nuovo confronto nella notte. Il connte calabrese ha parlato di un connte in particolare raccontando retroscena mai visti., da parte sua, ha ascoltato senza sbilanciarsi troppo convinta delle sue posizioni. Il gesto diè stato visto da molti come una macchinazione. “Sfatiamo il mito che Giuseppe non ha bisogno di voti poiché ha già un fandom forte, oltremaggior parte della Calabria che lo sostiene”. >> “Ma che le ha combinato in testa?”. Stupore al: la scelta disu Rosy non trova consensi. Le immagini confermano“Non hanno mandato l’intero discorso ...